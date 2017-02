Димаш Құдайберген Қытайдағы байқауда бірінші орында тұр

Қытайдағы "I Am a Singer" ән байқауына қатысып жатқан қазақстандық 22 жастағы студент Димаш Құдайберген конкурстың 11 ақпанда өткен төртінші кезеңінде үшінші орын алды.

Ол бұл кезеңде қытай тіліндегі әнді орындады. Қазір Димаш Құдайберген байқаудың жалпы есебінде бірінші орында келеді.

Бұған дейінгі үш кезеңде қазақстандық өнерпаз французша SOS d'un terrien en détresse әнін, ресейлік танымал әнші Витастың "Опера 2" атты туындысын орындап кезең жеңімпазы атанған. Ал Queen тобының "Show must go on" әнімен үшінші кезеңде үштікке енген.

Қытайдың Чанша қаласында өтіп жатқан "I Am a Singer" ән байқауы барлығы 14 кезеңнен тұрады. Байқаудың келесі кезеңі 18 ақпанда өтеді. Конкурс жеңімпазы сәуір айының соңында белгілі болады.